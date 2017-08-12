（中央社記者王揚宇台北12日電）司法改革國是會議總結會議今天登場；司改委員張菊芳說，盼能對這些司改決議建立一個監督執行機制。



總結會議在今天上、下午的綜合建言時間，共有55名司改委員登記發表看法，而登記發言的司改委員，每人有3分鐘時間可陳述主張。



司改會議第2分組委員、台北律師公會理事長張菊芳說，在司改決議上，希望政府以制度建立一個監督執行機制，因為改革有沒有改、改的好不好、改的有沒有達到目標，這全要靠監督機制；「決議如果是一哩路，執行端就是十哩路」，若決議完畢，執行端仍沒有執行，她想這不僅是退回原點，信賴度也會往下降。



司改會議第1分組委員、中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君則說，對於兒少議題，都一直被人當作大旗，只在選舉時被拿來當大旗，揮一揮就沒下文；兒少議題不只是法務部、司法院的事情，更是跨部會的事情，在誰也沒有辦法指揮誰的情況下，需要行政院層級的單位匯整各層級，為兒少團體做點事情。1060812