肯亞大選流血衝突 2死4傷中央廣播電台 (2017-08-12 16:10)
肯亞警方與衛生官員表示，在總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)11日證實連任成功後，支持反對派總統候選人歐丁嘉(Raila Odinga)的民眾，從11日深夜到今天(12日)早上持續示威抗議，但是抗議活動卻爆發流血衝突，造成已知至少2人死亡4人受傷。
肯亞西部、全國第三大城基蘇姆(Kisumu)的衛生局長魯西博士(Dr Ojwang Lusi)說：「我們已知有1人死亡與4人被送往醫院治療，全都是遭到槍擊而造成死傷。」
至於在西南部的西阿亞鎮(Siaya)，1名要求匿名的警官說，有1人在抗議衝突中，遭槍擊致死，但是他接著說，「因為抗議民眾激烈阻撓，…我們還無法將死者遺體帶離衝突現場」。
在獨立選舉與選區劃分委員會(IEBC)11日公布甘耶達以超過半數的得票率，成功連任後，支持歐丁嘉的民眾就在首都奈洛比與基蘇姆舉行大規模抗議示威活動。
反對派民眾在11日晚間走上街頭，宣洩對選舉結果不滿的激情，到了今天早上，民眾仍聚集街頭，持續抗議，特別是在首都奈洛比瑪塔爾(Mathare)與吉比拉(Kibera)兩處貧民窟，更是上演街頭暴力活動。
另外，支持甘耶達的民眾也上街慶祝，卻發生樂極生悲的結果。1名交通警察說，「有4人在街上慶祝時，被車撞死」。
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