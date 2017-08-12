台北市動保處與松騰實業12日在台北動物之家舉辦「給浪浪一個家」聯合公益記者會，動保處長嚴一(峰)（中）與松騰實業副總經理吳啟賢（左2）出席表示，為鼓勵民眾認領養流浪動物，將免費贈送認養人掃地機器人，並邀請藝人謝忻（左）、柯以柔（右2）、歐陽妮妮（右）擔任愛心大使，眾人比出愛心手勢，共同呼籲「認養代替購買、領養不棄養」。中央社記者裴禛攝 106年8月12日