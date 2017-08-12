黃國昌邀辯人民參與審判 民進黨團不解中央社 (2017-08-12 16:00)
（中央社記者劉冠廷台北12日電）時代力量黨籍立法委員黃國昌今天說，人民參與審判是司法改革重中之重，邀朝野政黨辯論，公開各自立場；民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋說，兩黨主張一樣，不解為何要辯論。
總統府司法改革國是會議總結會議登場，出席會議的黃國昌隨後透過社群網站臉書（facebook）表示，會議不討論「參審vs.陪審」，交由司法院組成的「委員會」決定草擬法案。
他說，司法院6月組成的委員會，為何至今不願公布委員名單？為何研擬進度、討論內容不公開？
黃國昌表示，法界內行人都知道，一旦決定委員名單，基本上就決定修法走向。司法院明明就是朝日本參審制推動修法，竟大言不慚說「沒有既定立場」。
他說，「參審」、「陪審」各有支持與優缺點，尊重各不同論者選擇，這也才需公開政策辯論；邀執政黨、中國國民黨與親民黨公開表示立場，請公共電視轉播，政黨政策辯論，向選民負責。
李俊俋接受訪問時表示，待法案送進立法院後，審查時就能充分辯論，且民進黨團與時代力量黨團都主張陪審制，不解這有什麼好辯論？
國民黨團總召集人林德福與親民黨團幹事長陳怡潔表示，還需開會討論了解，了解後再討論是否需辯論。1060812
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