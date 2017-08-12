（中央社金門縣12日電）雖然金門高粱酒占有率高居台灣白酒市場第一，金門酒廠公司仍砸下重金興建醱酵大樓，提高產量和品質。新建工程今天開工，定民國108年9月完工。金酒表示，要長長久照顧金門民眾福利。



金酒公司董事長張鳴仁致詞時表示，金酒在台市占率高達8成，現正全力拓展大陸和全球銷售，需要擴充產能，並延長發酵時間，提升品質，因此在製酒一、二廠中間新建醱酵大樓。



張鳴仁指出，醱酵大樓工程金額新台幣9.5億多元，總樓地板面積2.7萬平方公尺，未來將是座地下1樓到地上3樓廠房，紅磚發酵池數量可達1800座；大樓總工期760個工作天，預定108年9月啟用。他表示，金酒要長久久持續照顧金門民眾福利。



立法院交通委員會召委鄭寶清和陳歐珀專程跨海參加開工典禮，在立院有「國營事業經營之神」美譽的鄭寶清稱金門高粱酒是「台灣之光」，期待金酒成為全世界最好的白酒品牌，希望金酒在舊有基礎下，以最低的價格、最好的品質、最快的服務和最大的特色，和世界競爭快。鄭寶清期待工程順利完成，讓金酒得最大的收益，讓全世界看到金酒。



陳歐珀則是盛讚金門是世界奇蹟，有這麼好的金酒公司讓金門縣民和全世界愛好高粱酒人士分享。他引用五月天「脫胎換骨」的歌詞，期待大樓落成後立刻投入生產行列，相信會有脫胎換骨的金門高粱酒，「但願人長久，金門高粱酒。」



金門縣議員歐陽儀雄、陳玉珍、王碧珍等人也前來分享金酒的喜悅，副議長謝東龍表示，雖然雖然金酒市占率高居台灣第一，還要耗費鉅資改造提升釀酒工藝，目的不祇要保有市占有率優勢，更要維持優秀的品質。



值得一提的是，金酒表示，醱酵大樓新建工程透過空橋連接金寧廠製酒一、二廠生產區，確保運送到發酵區的酒醪運輸品質；而廠房的空調設備也採節能、高效率的設計，並輔以節能管理系統達最佳運轉模式，達控制發酵溫度需求。



動工典禮由金門縣政府秘書長林德恭擔任主祭官，大家期待760天後，再來見證醱酵大樓的落成。（飲酒過量有害健康，酒後不開車）1060812