林佳龍赴美招商 與企業簽備忘錄中央社 (2017-08-12 15:38)
（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市長林佳龍率團赴美招商，市府今天發布新聞稿指出，林佳龍與洛克威爾自動化公司簽署合作備忘錄，應林佳龍之邀，將於2年內到台中設立分公司。
市府指出，洛克威爾自動化公司（Rockwell Automation）為全球最大產業自動化公司，是工業自動化世界第一的領導品牌，林佳龍率企業團於台灣時間12 日拜訪位於美國矽谷的Rockwell公司，並由市府、Rockwell、工研院、精機中心等4方簽署合作備忘錄（MOU），共同升級智慧機械研發技術。
市府表示，Rockwell除將送台中一條在台中精密機械園區建置的智慧機械示範線，並作為Rockwell在台中的實驗室，更將應林佳龍之邀於2年內在台中設立分公司，強化台中智慧機械產業能量。
為強化台中智慧運輸技術，林佳龍還率團參訪美國鐵道安控市場龍頭LILEE Systems，雙方簽訂合作備忘錄，強化台中智慧城市與智慧運輸技術，並將應用在2018花博的交通接駁及水湳智慧城。此外，林佳龍也參訪矽谷知名網路設備大廠思科（CISCO）總部，雙方針對智慧交通議題進行深入討論。
林佳龍表示，台中要打造為智慧城市的面向包括智慧製造、能源、交通、警政、消防、環境衛生等，希望整合各種技術、硬體及軟體，並建置在都市計畫裡，期待透過與LILEE Systems的合作，強化台中智慧產業相關技術。
LILEE Systems執行長李佳儒表示，這次與台中的合作，期望以永續經營的商業模式為主軸，於2019年底前共同建立智慧城市與智慧運輸系統。1060812
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