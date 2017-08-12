（中央社記者呂欣憓台北12日電）小燈泡的母親王琬諭今天表示，司法改革國是會議分組會議時已擬定草案，納入被害人家屬的訴訟參與、資訊諮詢權、陳述意見權等，她希望明年2月這項草案能如期送審。



總統府司法改革國是會議總結會議今天登場，由總統蔡英文主持，由司法院和法務部說明改革方案和期程說明後，與會委員登記輪流發言。



以民間人士身分成為委員的王婉諭表示，司法人權包含被害者家屬的權利，過去司法程序偏向犯罪追溯，對被害人和家屬在程序和實體上保護不足，分組會議時已擬定草案，納入訴訟參與、資訊諮詢權、陳述意見權等，過去院檢警在程序給她很大幫助，但這些不該是偶而禮遇，她非常希望明年2月這項草案如期送審。



在犯罪被害人保護機制部分，王婉諭說分組會議討論到包括組織設置、平台建置、結合警政社福醫療機構成為被害者和家屬的單一窗口，制定被害人保護基本法，但可惜司法院和法務部的回應沒看到明確落實的可能和期程。



王婉諭也呼籲媒體，任何一個小故事都會影響一個人或家庭，她表示，每次在媒體看到小燈泡屍體照片，白目地馬賽克或未經處理的，對家族裡每個人都是一次次椎心刺骨打擊，這樣畫面她不認為對社會公益有所助益。



台灣基隆地方法院調查保護室主任調查保護官王以凡說，民國102年年初，桃園少年輔育院少年買泓凱被虐死，她和其他少年司法工作者第一時間進入桃園和彰化少年輔育院，檢查每個孩子身體有沒有傷口，她看到孩子身上有黑青、鞭痕、蜂窩性組織炎。



王以凡說，社會怎麼對待孩子、孩子就怎麼對待這社會，兒少議題不是司法院或法務部單獨能做的，最好是不要讓小孩進輔育機構，讓社區資源輔導他們，因此需要由中央高度的單位整理資源，她希望總統責成行政院設立兒少保護辦公室，統整司法院、法務部、衛生福利部、勞動部等部會的資源和人力。1060812