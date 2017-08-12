為了杜絕金錢以及政治勢力干預司法，司改委員利用總結會議的「綜合建言」階段，再度重申「妨害司法公正罪」的必要性。司改委員、基隆地檢署檢察長陳宏達表示，希望透過這項立法，可以為政治人物的行為畫出紅線，他也說，既然分組會議獲得共識，也希望能獲得總結會議的支持。

司法改革國是會議總結會議12日在總統府登場，在「綜合建言」階段，各分組委員重申改革主張，其中督促政府訂立「妨害司法公正罪」是不少委員有交集的發言焦點。

司改委員、基隆地檢署檢察長陳宏達表示，司法的核心就是獨立，沒有獨立的司法就沒有公正信賴，他認為，金錢以及權力是影響司法獨立2大因素，雖然已經有相關法令規範金錢賄賂行為，但針對政治關說卻沒有明確的法律紅線，既然分組會議全力支持相關立法，他也希望總結會議也能共同支持。陳宏達說：『(原音)我在第5分組提案訂定妨害司法公正罪，特別包括妨害司法調查及執行罪，也就是希望畫出政治人物應該遵守的紅線，建構司法人員以及未來參與審判的人民免於不當干涉的防護罩。』

司改委員、澎湖地檢署檢察官吳巡龍也認為，增訂「妨害司法公正罪」確實有其必要性，因為在台灣，就算政客施壓關說或被調查人員說謊進一步影響判決結果，也不會有刑事責任，他認為這並不合理。吳巡龍說：『(原音)當聯邦司法警察在調查犯罪時，犯罪嫌疑人或證人對聯邦警察說謊，會構成不實陳述罪要處5年以下有期徒刑，但我國即使發生兇殺，證人或犯罪嫌疑人對警察說謊，即使影響後來偵查及審判結果，也不會負任何刑事責任，這種合理嗎？』

司法委員、城邦集團首席執行長何飛鵬也說，只要能增訂「妨礙司法公正罪」就有機會讓政治人物收斂、讓強勢財團知道關說行為是有問題，他希望總結報告能正視這項訴求，讓司法改革獲得民眾支持。