美國總統川普(Donald Trump)在美東時間12日與中國國家主席習近平通熱線電話，白宮發布聲明說，川普兩人同意北韓「必須停止其挑釁與升高情勢的行為」。

川普與北韓領導人金正恩近來頻頻言語恫嚇，彼此威脅動武，使得朝鮮半島緊張情勢不斷升溫，中國、俄羅斯與德國呼籲雙方冷靜，以外交談判解決爭端。

白宮表示，川習兩人在通話中，對聯合國安全理事會通過制裁北韓的最新且嚴厲決議案，表達慶賀，並指這項決議案「為達成朝鮮半島的和平與穩定，邁出重要且必須的一步」。

白宮的聲明指出：「兩位領導人也重申將共同致力於朝鮮半島的無核化目標。」

聲明指出，川習也強調，希望透過兩人「非常親密的關係，達成以和平方式解決北韓問題」的目標。