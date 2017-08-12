司改國是會議總結會議今天(12日)召開，上午進行第一階段綜合建言，由司改委員們登記發言，許多委員都關心司改決議後續能否落實。台大法律學院教授張文貞建議仿照司改籌備委員會的形式，在總統府下設立監督落實委員會，除了監督推動進度，也為司法院及法務部擋來自政治的子彈。

司法改革國是會議12日召開總結會議，在綜合建言階段開放所有司改委員登記發言，說明自己的意見與看法。

多位司改委員最關心也最憂心的是各項司改決議能否落實。台大法律學院教授張文貞在發言時表示，1999年司法改革的決議18年來一直無法落實，最大的困難就是在立法院遇到特定利益團體或立委選舉的政治考量，這次司改也有許多結論面臨修法或立法，她建議仿照司改國是會議籌備委員會的形式，在總統府下設民間委員過半的監督落實委員會，任期2年，並由總統或副總統擔任召集人，監督司改結論的落實。張文貞：『(原音)我們需要一個受到民間信賴的、有公信力的、受到社會信賴的這些相關人士組成的監督委員會，能夠，用白話來講，替司法院或法務部擋子彈，擋選舉政治或常態政治、只為了選票利益的子彈，我想它在立法過程當中去凝聚民間共識、去凝聚說服的能力會比較好一點。』

不過，同是台大法律學院教授的林明昕態度比較保留。他認為國是會議較像是提供建言的會議，在民主法治架構下，還是要回歸到體制內落實，若在總統府設委員會，是否符合民主原則，還有討論的空間。他強調，如果要設立有關監督落實的單位，必須權責相符，不能成為太上政府。

另外，林明昕也認為台灣的司法已有進步，司改不是要搞革命、全部推翻重新來過，而是要往上提升，如此才能避免許多劍拔弩張的情況。