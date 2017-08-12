（中央社記者謝佳珍台北12日電）司法改革國是會議總結會議今天召開，基隆地檢署檢察長陳宏達認為，政治關說陰影在民眾心中揮之不去，關說是官場的癌症，應該訂定妨害司法公正罪，劃出政治人物應遵守的紅線。



司法改革國是會議總結會議今天在總統府召開，由總統蔡英文主持，五院院長和主要政黨代表出席，但中國國民黨未派代表與會。



台灣基隆地方法院檢察署檢察長陳宏達在下午的綜合建言時表示，司法最重要的核心價值是獨立性，沒有獨立就沒有公正、公平、信賴與尊嚴，目前在司法實務上影響獨立的因素是錢與權。



陳宏達說，目前有關金錢介入司法問題，有嚴格法律規範，且民國99年有數波偵辦，風氣有所改變，但政治關說陰影在民眾心中揮之不去。關說是官場的癌症，關說惡質在於經過暗管、放流汙水，踐踏司法案件的公正性。



陳宏達表示，他在分組會議提案訂定妨害司法公正罪，包括妨害司法調查及執行罪，希望劃出政治人物應該遵守的紅線，建構司法人員及未來參與審判人民，免於不當干涉的防護罩。



台灣澎湖地方法院檢察署檢察官吳巡龍也說，要達公正司法的目的，法律不僅要規範檢警的偵查行為、法院審判程序，對被告及第三人妨害司法的行為，也要做合理有效規範。



他表示，在台灣經常會發生被告湮滅證據，部分政客關說司法案件，施壓司法人員，金融機構把司法機關調取交易明細的訊息透漏給犯罪嫌疑人，這些會妨害司法達伸張正義的目的，在美國都是嚴重犯罪，但台灣卻沒有規範，因此有必要增訂妨害司法公正罪。1060812