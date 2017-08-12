（中央社記者吳哲豪彰化縣12日電）第12屆洛津國小畢業同學會今天在洛津國小登場，發起人宏硍偎帠郈鴗H施振榮說，同學們已畢業60年，這次再相聚話家常，也在同學會上播放鹿港映象交響詩影片，重現鹿港風華。



在鹿港長大的施振榮是鹿港洛津國小第12屆的畢業生，今年剛好是施振榮以及他的國小同學畢業60週年，因此特別和多名同學發起同學會，一起話家常，重溫昔日在校園的回憶。



施振榮說，同學們已經畢業60年，都有各自的家庭與工作，也有的人已經離開鹿港到外地發展，要讓大家聚在一起不容易，這次能順利邀請到4個班級近60名同學以及70名眷屬一起來參加，要感謝鹿港在地的同學們大動員。



施振榮表示，以前小時候在洛津國小就讀的美好時光仍讓人印象深刻，雖然大家都70多歲了，不過人生70又一回，大家正好可以展開第二人生，繼續為社會及家鄉做更多的貢獻。



而在同學會上，施振榮也跟大家介紹他正在推動的「鹿港映象」交響詩計畫，播放「鹿港映象」交響詩的影片，以音樂重現鹿港百年風華，也獲得在場同學們的支持與肯定。



施振榮說，未來「鹿港映象」交響詩將有弦樂四重奏、弦樂團、國樂團等不同的版本，讓大家可以到處演奏，下一步打算推出合唱團版本，在網路上免費提供，讓更多人可以傳唱。1060812