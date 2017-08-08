國防部8日記者會，公布三軍新版冬季夾克樣式。（圖／記者呂炯昌攝影 , 2017.8.8）

國防部日前公布俗稱「艾森豪夾克」的新冬季夾克樣貌，將由一般拉鍊夾克，改為採取合身剪裁的短版夾克。不過，新款冬季夾克評價正反兩極，支持者認為新夾克穿起來比較帥氣；反對者認為，新外套「中看不重用」。有反對的網友在「公共政策網路參與平台」提出「反對國防部浪擲數億，更換毫無急迫性之夾克」，今(12)日起開始連署，當連署者超過5000人，主管機關就必須出面回應。

國防部8日例行記者會中，公布三軍新版冬季夾克4種款式，後次室後勤管理處處長周一新表示，由軍種依實際穿著需求，檢討選用市面上優質布料材質，顏色採軍種色系為主，以發揚軍種特性與精神象徵，服裝製作符合官兵個人身型，展現英挺與朝氣。規劃自今年11月30日起分階段陸續撥發，明年12月1日撥發完成，由於新版冬季夾克採量身訂做，所以比舊版1200元一套的型號服貴，每套價格約3000元，將撥交給8萬名志願役官士兵換裝。

不過，這套外套卻遭到質疑不實用、浪費公帑。「台灣軍警戰術研究發展協會」在「公共政策網路參與平台」提出「反對國防部浪擲數億，更換毫無急迫性之夾克」連署。

台灣軍警戰術研究發展協會表示，此次國防部僅依部長之個人好惡，即決定虛擲預算新台幣二億餘元，僅為換發既未普遍使用，又無急迫需求之軍便服外套，除欠缺更換之通盤計畫及考量外，更加排擠政府始終未達到GDP 3%之國防預算。

協會表示，以這次更換夾克為例，除先有媒體披露部長已有定見，隨即至記者會公開之際，現場成品果然為上級所偏愛之形式以外。國防部在此案中所強調之英挺帥氣，提高自信與榮譽等，完全不具任何前期需求規劃、成本估算、客觀標準，更無急迫性可言。且人盡皆知的是，軍中許多問題，均源自於招募、管理、訓練或就業及安養，斷非一批虛擲數億的夾克所能解決。

最後，協會強調，此提案並非限制軍隊主官之決策權力，而是希望國軍高司單位應該更為全軍之表率，在此般決策前應該有完整研究、充份討論及真實了解基層部隊官兵之需求，而國軍需要全民支持及尊重的前提，應該是先把非機密決定的資訊透明公開，讓全民得以了解。