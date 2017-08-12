爭取民進黨下屆台南市長初選提名的立委王定宇（後左2）12日在台南市安平區成立「台南好青年後援會」並舉辦座談。王定宇表示，台南是座很年輕的都市，未來將讓台南從「宜居」變成「移居」都市，讓台南適合人們遷入。（王定宇服務處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年8月12日