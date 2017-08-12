民眾日益重視食安議題，醬油製造也受關注，花蓮一家傳承3代的醬油老店採用天然食材，秉持繁瑣古法做醬油，現在工廠改裝變身，12日正式重新出發，盼喚起大家記憶中甘醇自然的好味道。圖為釀造醬油的原料黃豆。中央社記者李先鳳攝 106年8月12日