民眾日益重視食安議題，醬油製造也受關注，花蓮一家傳承3代的醬油老店採用天然食材，秉持繁瑣古法做醬油，現在工廠改裝變身，12日舉行「九十歡欣、舊室翻新」慶祝茶會，花蓮市長魏嘉賢（前右）、前花蓮縣長吳水雲（前左）等到場祝賀。中央社記者李先鳳攝 106年8月12日