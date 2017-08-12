秉持古法 花蓮醬油老店變身再出發（3）中央社 (2017-08-12 15:30)
民眾日益重視食安議題，醬油製造也受關注，花蓮一家傳承3代的醬油老店採用天然食材，秉持繁瑣古法做醬油，現在工廠改裝變身，12日舉行「九十歡欣、舊室翻新」慶祝茶會，花蓮市長魏嘉賢（前右）、前花蓮縣長吳水雲（前左）等到場祝賀。中央社記者李先鳳攝 106年8月12日
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