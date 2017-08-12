（中央社記者陳政偉台北2017年8月12日電）身為星巴克全球咖啡大使的柯恩，帶著他的黑圍裙遊走各國，推廣精品咖啡。如今67歲講起咖啡神采飛揚，很難看出曾是老師，45歲選擇轉換跑道沖咖啡，也泡出新的人生。



星巴克已成連鎖咖啡館指標，推廣精品咖啡文化是近年重要目標。星巴克全球咖啡大使柯恩（Major Cohen）受統一星巴克邀請來台，穿著代表星巴克專業咖啡師的黑圍裙，跟台灣咖啡迷分享他的咖啡精神。



雖然兩鬢斑白但說話鏗鏘有力的柯恩說，從一個小細節可以見到星巴克何以成功。他透露，在星巴克總部的星巴克杯測室（starbucks tasting room）每天每個杯測師需要「品嚐」500到1000杯咖啡，只為知道每種咖啡豆的特性與適合烘焙的程度。



被問到為什麼當上全球咖啡大使？難得接受台灣媒體訪問的他告訴中央社記者說，7歲時，看媽媽用Chemex咖啡壺沖著咖啡，琥珀色汁液彷彿變魔術般，興奮地跟母親要來喝，因為年紀小不能如願，卻在心中種下喜愛咖啡的種籽。



柯恩說，自己原是學校老師，在45歲毅然決然轉職當商業攝影師。為了生活開銷，在波士頓一間咖啡館兼職當咖啡師，內心的咖啡種籽逐漸發芽，讓老闆發現他對於咖啡的熱情與執著。



當時星巴克正值往美國東部擴張，在波士頓郊區開設一家新店，正在尋找專業咖啡師，咖啡店的老闆鼓勵他去，柯恩當時質疑自己的年紀是否能勝任。



不過，年近50歲的他，仍成功應徵成為星巴克波士頓一間門市的一分子。在接下來的8年裡，他從咖啡師慢慢進步，從該店主管轉當店長，不斷學習專業知識，直到2003年被星巴克總部挖掘成為咖啡大使，推廣精品咖啡的文化。



咖啡文化在20世紀60年代末誕生，在60載的光陰中，柯恩自認有幸經歷其中。從1995年他初試啼聲站上咖啡吧台，現在擔任全球星巴克咖啡大使間，在經驗中創造專業知識課程，利用全球巡迴講座，傳遞咖啡特殊文化的意義。



柯恩認為，不管是星巴克1971年從創始，在西雅圖開出一家店，或是如今2017年，科技不斷改變，甚至不用掏出紙鈔付錢，烘焙與服務顧客的技術與方式不斷提升，卻有一件事不曾改變，那就是人與人的關係，也是咖啡文化初衷。



67歲的柯恩，剛從越南結束巡迴講座，講起咖啡仍精神奕奕，看不出疲態，當問到，台灣咖啡文化有何不同？他不假思索就回答，一樣的。因為「提供一杯好咖啡，看見對方給你的微笑。不僅出於你的咖啡好，也因為你的熱情與專注。」