（中央社記者陳家倫上海12日電）大陸逐步強化對南海的控制，繼達成南海行為準則架構後，中國核電10日公告，將出資人民幣10億元（新台幣約46億元）成立中海核有限公司，外界研判這項海上核能計畫將用於南海。



中國大陸和東南亞國家協會（ASEAN）7日達成南海行為準則（COC）架構後，北京隨即展現增強海上核能的雄心。



美國之音中文網今天報導，中國核電與4家企業一項10億元的合資計畫，可能成為南海浮動核電站的孵化器。



第一財經日前報導，中國核能電力股份有限公司10 日發布公告，將與浙江浙能電力股份有限公司、上海國盛（集團）有限公司、江南造船（集團）有限公司和上海電氣集團股份有限公司在上海成立中核海洋核動力發展有限公司。



根據公告，中海核主營海洋核動力裝備開發、建造、營運和管理，生產、銷售電力、熱力、淡化水及相關產品。新公司的設立符合大陸「建設海洋強國」和「一帶一路」戰略，有助推動船舶核動力軍民融合發展，有利多元產業合作。



美國之音中文網今天指出，公告沒有說明這些技術將被用於何處，不過觀察人士認為，這些技術可能被部署在南海等區域。



事實上，環球時報2016年7月就曾引用中國核工業集團公司官方微信說：「中國將在南海島礁建造20座海上核電站」。文章表示，海洋核動力平台的建造將支撐起中國對這一地區實際控制、商業開發的能力。不過消息隨後被刪除。



中國廣核集團核電工程師「魯小奇」在中國大陸社群平台「知乎」上表示，浮動核電站就是續航極強的「充電寶」（行動電源），消除能源輸送的障礙，非常適用於孤島、遠洋、極地等特殊地點。



新加坡南洋理工大學軍事專家高瑞連（Collin Koh ）認為，海上浮動核電站除了為中國大陸在南海的基礎設施提供電力、淡水等實際用途，還有支撐中國海上強國地位的象徵意義。1060812