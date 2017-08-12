（中央社記者陳至中台北12日電）教育部主辦「閩南語語言能力認證考試」今天上午登場，共1萬507人報名，其中團體報名594組，包括台南市海佃國中156人報名。



閩南語認證除了可以證明自身語言能力，也是擔任中小學鄉土語言教學人員的依據；測驗內容包括聽、說、讀、寫，並分成A、B、C卷三種難度，其中C卷最難，設計給閩南語從業人員、台文系所畢業生。



根據教育部今天上午發出的新聞稿，今年閩南語認證共1萬507人報名，年齡分布從6歲到78歲。教育部近年鼓勵學校或民間組織團體報名，今年共有594組團報，超過100人的團體就有3組。



台南市海佃國中就有156人報名，占了該校七年級學生總數的1/3。校長吳振壬表示，學校去年才在彈性課程中加開一節閩南語課，將這次認證考試當作成效測驗，鼓勵學生瞭解自身程度。



閩南語認證成績預計10月23日開放網路查詢，分數達分級標準的人於10月30日起寄發證書。相關資訊可參考閩南語語言能力認證考試網站。1060812