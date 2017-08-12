作者：洪嘉鎂

對於很多人來說，一起去看流星雨是一件很浪漫的事情，每年有三場大型的流星雨是值得大家關注，分別是象限儀座流星雨、英仙座流星雨以及雙子座流星雨。而今晚的英仙座流星雨即將進入極大期，想要看流星雨的人可別錯過這場盛會。

不過台北天文館的天象預報指出，今年的英仙座流星雨在理想狀態每小時可以看到150顆左右，但因為這次的英仙座流星雨受到月光的嚴重影響，因此實際可見的流星可能會降到一小時10到20顆左右。

流星雨不是雨

流星雨這樣的名字聽起來會讓人家誤以為流星嘩啦啦的從天空劃下，但是流星雨其實是一種天文現象，是指流星從天空中的一個點射出落下的現象，這樣的發射點被稱為輻射點，不過從人類的角度來看這樣的點是固定住，但是其實輻射點也是會逐漸移動的。

如果真的要讓流星雨看起來像雨，那就要等到「流星暴」或是「流星突出」的發生，這類型的流星雨每小時會出現上千顆，不過這可是天文情景，大概幾十年甚至上百年才有可能發生一次。

流星雨要躺著看

看流星雨可不是站在定點，跟著隔壁的人說：「你看！是流星！」

雖然是流星雨會從輻射點發射，但是真正看到流星可能是在天空中一瞬間劃過，建議如果單純欣賞流星雨，想要看好看滿的人，可以選定一個無光害的位置，直接躺在地上望向天空，這樣才能把流星雨盡收眼底。

越黑的地方越清楚

大家都知道看流星雨要到郊區或是山區，認真說起來看流星雨是要選定「無光害」及視野遼闊的地方，當然空氣中的物質也會影響到觀看的品質，因此大多數的人才會建議可以到郊區看流星雨。不過都市真的看不到流星雨嗎？有機會看到，但是機率很低，因為流星雨與都市的光害相比，實在黯淡不少，再加上四周都有大樓遮住部分天空，萬一再遇上月亮光害時，可能根本都看不到。

台北天文館建議要去看流星雨的民眾，可以依序選擇高山、鄉村、海邊，最後才是都市，還要搭配中央氣象局的天氣預報，做好追星的準備。

看流星雨一定要知道ZHR

閱讀流星雨的相關報告，一定都會看到「ZHR」這個名詞，ZHR是Zenithal Hourly Rate的縮寫，指的是當輻射點位於天頂時，每小時可以看到的流星量，但這樣的預估是排除掉人為以及月亮的光害問題，所以是一種理論值概念。

(首圖來源：Pixabay)