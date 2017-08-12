好想大聲說出心底的話 未聞花名團隊打造中央社 (2017-08-12 11:50)
日本動畫電影「好想大聲說出心底的話」是由2013年超人氣動畫「未聞花名」原班製作團隊打造，其中還有在去年引發好評熱議的動畫「你的名字」中擔任人物設計的田中將賀擔任角色設計、開場作畫監督及原畫。（天馬行空提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月12日
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上一則：日本新動畫煙花 氣勢直逼你的名字
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