日本動畫電影「煙花」由日本電影大廠「東寶」繼去年推出「你的名字」後，今年再打造的年度動畫大作。片商表示，該片版權已賣超過全世界110個國家，氣勢直逼「你的名字」。（傳影互動提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月12日