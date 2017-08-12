日本新動畫煙花 氣勢直逼你的名字中央社 (2017-08-12 11:50)
日本動畫電影「煙花」由日本電影大廠「東寶」繼去年推出「你的名字」後，今年再打造的年度動畫大作。片商表示，該片版權已賣超過全世界110個國家，氣勢直逼「你的名字」。（傳影互動提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月12日
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