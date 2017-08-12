嘉農棒球隊1931年打進日本甲子園的故事，被拍成電影「KANO」轟動一時；花蓮原住民組成的「能高團」棒球隊，早在1925年就前進日本甲子園球場參加友誼賽。文史工作者葉柏強找出一張1941年嘉農與花中（花蓮港中學校）在花崗山棒球場比賽後的合照（圖），花中以一比零勝嘉農隊。（葉柏強提供）中央社記者李先鳳傳真 106年8月12日