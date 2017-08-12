海外志工染登革熱 返台後竟隱匿疫情四處跑NOWnews今日新聞 (2017-08-12 11:19)
從國外返台後發現染病竟還隱匿疫情？高雄市楠梓區一名 20 多歲的男子，上月 22 日至 31 日隨國際志工團前往緬甸，返台後、本月 4 日因發燒就醫，醫師懷疑男子染上登革熱卻遭男子否認，直至本月 10 日透過血液報告確認染上登革熱後，男子才坦承曾入境登革熱疫區。但因該男子隱匿疫情並持續在高雄四處活動，高市衛生局將依《傳染病防治法》處新台幣 6 萬元以上、30 萬元以下罰緩。
高市衛生局指出，該男子在本月 3 日就已感染登革熱，隔天就醫卻否認並隱匿疫情，之後也持續往返楠梓住家與前鎮工作地點，若期間被病媒蚊叮咬而病媒蚊再叮咬下位民眾，很可能就造成疫情傳播。而與該男子同行的 14 人志工團，經查後也發現有 3 人出現疑似登革熱症狀，都住台北，其中一人也已證實染上登革熱。
由於該男子染病後知情不報，且未據實提供與傳染病有關之接觸史、旅遊史，又一再扯謊，高市衛生局表示，這樣的行為可依《傳染病防治法》罰 6 萬元至 30 萬元罰鍰，並將於近期開罰！至於那位隱匿疫情的男子，目前則因登革熱併發肝功能異常、血小板低下住院治療。
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