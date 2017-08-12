發布時間：１０６年 ８月１２日１０時３０分



＊巴士海峽 １２日 偏西轉西南風 ４至５陣風７級下午轉４至５雷雨區 陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １３日 西南轉偏西風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣 雨 １４日 偏西風 ４至５陣風７級晚轉５至６陣風８級 小浪 多雲局部陣雨



＊廣東海面 １２日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １３日 偏南風 ４至５陣風７級晨轉４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １４日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨



＊東沙島海面 １２日 西南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １３日 西南風 ４至５陣風７級 中浪轉小浪 多雲局部陣 雨 １４日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣雨



＊中西沙島海面 １２日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １３日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １４日 偏南風 ４至５陣風７級 中浪轉小浪 多雲局部陣 雨



＊南沙島海面 １２日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １３日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １４日 偏南風 ４至５陣風７級 中浪轉小浪 多雲局部陣 雨