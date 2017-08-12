中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）中央社 (2017-08-12 11:10)
發布時間：１０６年 ８月１２日１０時３０分
＊巴士海峽 １２日 偏西轉西南風 ４至５陣風７級下午轉４至５雷雨區 陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １３日 西南轉偏西風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣 雨 １４日 偏西風 ４至５陣風７級晚轉５至６陣風８級 小浪 多雲局部陣雨
＊廣東海面 １２日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １３日 偏南風 ４至５陣風７級晨轉４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １４日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨
＊東沙島海面 １２日 西南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １３日 西南風 ４至５陣風７級 中浪轉小浪 多雲局部陣 雨 １４日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣雨
＊中西沙島海面 １２日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １３日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １４日 偏南風 ４至５陣風７級 中浪轉小浪 多雲局部陣 雨
＊南沙島海面 １２日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １３日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １４日 偏南風 ４至５陣風７級 中浪轉小浪 多雲局部陣 雨
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