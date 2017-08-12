發布時間：１０６年 ８月１２日１０時３０分



＊臺灣北部海面 １２日 西南風 ５至６陣風８級 小浪轉中浪 晴時多雲 １３日 西南風 ５至６陣風８級 小浪至中浪 晴時多雲 １４日 西南風 ５至６陣風８級 中浪轉大浪 晴時多雲



＊臺灣東北部海面 １２日 東北轉偏南風 ４級陣風６級以下 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 小浪 晴時多雲 １４日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４至５陣風７級 小 浪轉中浪 晴時多雲



＊臺灣東南部海面 １２日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 １３日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 １４日 西南風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８級 小 浪轉中浪 晴時多雲



＊臺灣海峽北部 １２日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 １３日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣雨 １４日 西南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 小浪 轉中浪 晴時多雲



＊臺灣海峽南部 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨 １４日 西南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 小 浪 晴時多雲