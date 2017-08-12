中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）中央社 (2017-08-12 11:10)
發布時間：１０６年 ８月１２日１０時３０分
＊臺灣北部海面 １２日 西南風 ５至６陣風８級 小浪轉中浪 晴時多雲 １３日 西南風 ５至６陣風８級 小浪至中浪 晴時多雲 １４日 西南風 ５至６陣風８級 中浪轉大浪 晴時多雲
＊臺灣東北部海面 １２日 東北轉偏南風 ４級陣風６級以下 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 小浪 晴時多雲 １４日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４至５陣風７級 小 浪轉中浪 晴時多雲
＊臺灣東南部海面 １２日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 １３日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 １４日 西南風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８級 小 浪轉中浪 晴時多雲
＊臺灣海峽北部 １２日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 １３日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣雨 １４日 西南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 小浪 轉中浪 晴時多雲
＊臺灣海峽南部 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨 １４日 西南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 小 浪 晴時多雲
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SVR 抗痘乳．抗痘凝乳．Dr.H 抗痘凝膠．抗痘 凝露．毛孔抗痘精華．Acnes 抗痘．抗痘 洗顏乳．曼秀雷敦抗痘．抗痘露．茶樹抗痘控油．3M 抗痘凝露．Acnes 抗痘卸妝洗面乳．080 清爽抗痘美背沐浴乳．抗痘柔珠．抗痘精華．藥用抗痘凝膠．抗痘保濕乳．油抗痘．Biore 抗痘控油洗顏慕絲．Acnes 藥用抗痘洗面乳．水楊酸 抗痘．卡尼爾 抗痘．biore 抗痘．抗痘 沐浴乳．露得清 抗痘．藥用抗痘．抗痘美白潔面慕斯．抗痘 慕絲．露得清抗痘．抗痘潔面慕斯
- 【日本 OVLOV】日本製六層紗單人童被(大象-藍)
- Kinloch Anderson金安德森 V領活褶短袖上衣
- 【HERMES 愛馬仕】大地極緻清新 男性淡香水 75ml(贈禮品袋)
- 英國Abelia《悠藍晨語》加大四件式被套床包組
- K’OR蔻兒 甜蜜時分鑽石男戒指-0.01克拉
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 紐巴倫 999 慢跑 低筒運動復古N字鞋
- 【必翔銀髮】PH-165躺式輪椅(未滅菌)
- GIGABYTE技嘉 Sabre15KV7 15.6吋FHD/i7-7700HQ/GTX1050Ti /
- ides愛蒂思 精選30分八心八箭完美車工鑽石戒指/求婚戒
- 【LaQ基礎系列】基礎801-1800片(日本LaQ立體拼圖)
市公所辦活動破分手魔咒！除了八卦山外，盤點4個不能不知的情侶禁地【KNOWING新聞】
服用這些藥物 可能增加中暑危險【健康醫療網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》