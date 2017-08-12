發布時間：１０６年 ８月１２日１０時３０分 有效時間：自 ８月１２日１２時起至 ８月１４日２４時止



＊黃海南部海面 １２日 東南風 ４級陣風６級以下下午轉５至６雷雨區陣風 ９級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １３日 東南轉偏東風 ５至６雷雨區陣風９級晨轉７至８陣 風１０級 小浪轉中浪再轉大浪 多雲局部陣雨或雷 雨 １４日 偏東風 ７至８陣風１０級上午轉６至７雷雨區陣風 １０級 大浪 陰時多雲局部陣雨或雷雨



＊花鳥山海面 １２日 東南風 ４級陣風６級以下下午轉５至６雷雨區陣風 ９級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １３日 東南轉西南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １４日 西南轉偏西風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲時陰局部陣雨或雷雨



＊浙江海面 １２日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １３日 偏南轉西南風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８ 級 小浪至中浪 晴時多雲 １４日 西南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 中浪轉大浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊東海北部海面 １２日 東南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 小 浪 多雲局部陣雨 １３日 東南轉西南風 ４至５陣風７級晨轉５至６雷雨區陣 風９級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １４日 西南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨



＊東海南部海面 １２日 西南轉偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 中浪轉小 浪 多雲局部陣雨或雷雨 １３日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級晨轉４至５ 雷雨區陣風８級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １４日 西南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 中浪 轉大浪 多雲局部陣雨