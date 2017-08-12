中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）中央社 (2017-08-12 11:10)
發布時間：１０６年 ８月１２日１０時３０分
＊高雄枋寮沿海 １２日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １４日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲
＊枋寮恆春沿海(含琉球嶼) １２日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １４日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲
＊鵝鑾鼻沿海 １２日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １４日 偏西風 ４級陣風６級以下上午轉４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲
＊成功臺東沿海 １２日 東南轉偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 偏北轉西北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １４日 西北轉偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲
＊臺東大武沿海 １２日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １４日 偏西風 ４級陣風６級以下上午轉４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲
＊綠島蘭嶼海面 １２日 偏西風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴 時多雲 １３日 偏西轉西南風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小 浪 晴時多雲 １４日 西南風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲
＊花蓮沿海 １２日 偏東轉東南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 東南轉偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １４日 偏南風 ４級陣風６級以下上午轉４至５陣風７級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲
＊金門海面 １２日 西南風 ４級陣風６級以下下午轉４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴 時多雲 １４日 西南風 ４至５陣風７級下午轉５至６陣風８級 浪 高約１公尺 小浪 晴時多雲
＊馬祖海面 １２日 偏南轉西南風 ５至６陣風８級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨 １３日 西南風 ５至６陣風８級 浪高１轉２公尺 小浪轉 中浪 晴時多雲 １４日 西南風 ５至６陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 晴時多雲
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