發布時間：１０６年 ８月１２日１０時３０分 有效時間：自 ８月１２日１２時起至 ８月１４日２４時止



＊釣魚台海面 １２日 偏北轉東南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 東南轉偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １４日 偏南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲



＊彭佳嶼基隆海面 １２日 偏西轉偏南風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小 浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲 １４日 偏南轉西南風 ５至６陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 晴時多雲



＊宜蘭蘇澳沿海 １２日 東北轉東南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 東南轉偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １４日 偏南轉西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲



＊新竹鹿港沿海 １２日 西南風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴 時多雲 １３日 西南風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲 １４日 西南風 ５至６陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 晴時多雲



＊澎湖海面 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 西南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高約１公尺 小浪 晴時多雲 １４日 西南風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴 時多雲



＊鹿港東石沿海 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １４日 西南風 ４級陣風６級以下下午轉４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲



＊東石安平沿海 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １４日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲



＊安平高雄沿海 １２日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １４日 偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲