１０６年８月１２日１１時０分發布 ８月１２日８時天氣概況：



一、輕度颱風編號第１７１２號（國際命名ＢＡＮＹＡＮ ，中文譯名：榕樹），中心氣壓９９５百帕，１２日８時的中 心位置在北緯１８．８度，東經１６５．６度，即在威克島西 南方１３０公里之海面上（臺北東方４５８０公里之海面上） ，以每小時２０轉１７公里速度，向北北西進行，中心附近最 大風速每秒２３公尺（即每小時８３公里），相當於９級風， 瞬間最大陣風每秒３０公尺（即每小時１０８公里），相當於 １１級風，７級風暴風半徑１００公里，預測１３日８時的中 心位置在北緯２２．４度，東經１６３．８度，即在威克島西 北方４５０公里之海面上（臺北東方４３００公里之海面上） 。



二、高氣壓１０１２百帕，在北緯１４度，東經１３９度 ，即在菲律賓東方海面，中心近似滯留。



三、今、明（１２日、１３日）兩天太平洋高壓影響，臺 灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，午後各地 山區有局部短暫雷陣雨；清晨至上午南部沿海地區有零星短暫 陣雨，今日北部地區午後亦有局部短暫雷陣雨。



四、海上強風特報： １、西南風影響，臺灣北部海面平均風力可達６級，最大陣風 ８級，船隻請注意。 ２、今（１２日）下午起黃海南部及花鳥山海面平均風力將增 強至６級，雷雨區最大陣風９級，船隻請注意。明（１３日） 晨起黃海南部平均風力將持續增強至７到８級，最大陣風１０ 級；晨起至上午間浙江海面及東海北部平均風力將增強至６級 ，雷雨區最大陣風８至９級，船隻請特別注意。