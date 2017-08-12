2016近3百萬陸客訪美 年增15%中央社 (2017-08-12 11:08)
（中央社台北12日電）美國商務部於當地時間11日發布海外遊客訪美數據。其中顯示2016年中國大陸遊客到訪美國的人數近300萬人，年增15%，旅行支出則較2015年上升9%。
中新網引述美國商務部聲明指出，美國前10大海外遊客市場數據顯示，2016年中國大陸、墨西哥、印度和南韓到訪美國的遊客人數和旅行支出都在上升。其中，中國大陸遊客人數近300萬，成長15%，消費支出330億美元，上升9%。
美國商務部表示，中國大陸到訪美國的遊客數量已連續13年成長，其中12年都是兩位數成長，且從2005年至今中國大陸遊客人數已經成長10倍。目前，中國大陸遊客數量已占美國海外遊客總量的3.9%，排名第5。
同時，數據顯示，中國大陸遊客在美旅行支出排名第一，2016年共消費了330億美元。
美國商務部指出，10年前中國大陸遊客在美旅行支出還排名第7。從2004年開始大陸遊客在美消費平均每年成長24%，如今已成為榜首，每天為美國創造約9000萬美元經濟收入。
據報導，2016年共有7560萬名海外遊客為商務、醫療、教育和休閒目的到訪美國，總共消費了2447億美元。與2015年相比，到訪美國海外遊客總人數下降2%，支出也下降了1%。這是自2009年以來美國的海外遊客人數第一次下降。1060812
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