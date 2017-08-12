經常感覺胸悶心悸嗎？當心是心律不整在作祟！

(情境圖片／華人健康網提供)

心臟在人體內就像一具永不停歇的幫浦，規律且有效率地把血液送至全身。在心臟右心房有一稱作竇房結的構造會規律地放電，放出的電流透過心臟內的傳導系統傳至心臟各處刺激心臟跳動，扮演著猶如司令官發號司令的角色，讓心跳可以隨著身體需要調整快慢，如緊張、劇烈運動時會心跳加速，放鬆或熟睡時心跳放慢。

一般而言，正常人不太感覺得到自己的心跳，所以當自己可以感覺到自己心跳很重、時快時慢、突然出現停拍或停頓的感覺時就要特別注意，很可能是心律不整在作怪。

心律不整為心跳不規則的通稱，症狀上除了常見的心悸、胸悶外，常因為陣發性表現導致不易偵測，亦有許多患者沒有明顯症狀，而是健康檢查時意外發現。但一般人不知道其實心律不整可分為許多種類，通常心律不整可粗分為心搏過緩及心搏過速兩大類心律不整。

以心搏過緩來說，輕則無症狀且無須用藥，只需定期門診追蹤即可，嚴重者，如完全房室傳導阻滯則會造成休克昏厥，需要住院觀察，如果問題無法改善需要進行心律調節器置放手術。所以當民眾注意到自己心跳持續過低時，請儘速至醫療院所求診。

至於心搏過速，絕大多數病人會出現心悸，胸悶，頭暈等不適，甚至可能會有昏厥的情況發生，在各種造成心搏過速的心律不整中又以心室顫動與心室頻脈最為致命，經常一發作就是猝死，且事先無任何前兆。

(情境圖片／華人健康網提供)

亞東醫院心臟內科團隊於今年一月即收治一名40歲的洪先生，過去有心律不整的病史，因為平時並無太多不適，所以平時沒有固定回診用藥。

此次發病正是病患陪著小孩到亞東醫院小兒科門診就診時，於診間外突然發病失去意識、血壓，經院方緊急啟動緊急醫療小組進行電擊急救，並於病人恢復心跳血壓後立刻進行緊急心導管及其他檢查，在排除其他可逆因素，如：心肌梗塞、電解質異常、及藥物等因素後，安排植入性體內去顫器手術。因為搶救及時，病人於當晚即回復意識順利拔管，並於一週內順利出院，目前已恢復正常生活及工作。

心室顫動與心室頻脈是致命性心律不整的大宗，背後的成因常與心肌梗塞、嚴重心臟衰竭、或遺傳性疾病有關。近年來因為高級心臟救命術及自動體外電擊器(AED)的大力推廣，使得許多罹患此類心律不整的患者有了活命的機會，若罹患了「心室頻脈」或「心室顫動」，由心臟科醫師檢視並排除可逆因子後，大部分患者除了服用藥物外，還需要接受體內去顫器的植入，此機器可以在下次發病時及時電擊心臟救回病人一命。目前全國每年約有３-４百名患者需要此類救命機器，且有逐年增加的趨勢。

有鑑於各類心搏過速的心律不整背後原因迥異，所對應到的治療也有極大差異，所以建議不管是有無症狀的心律不整都建議儘早到心臟科做整體的評估，了解心律不整可能的成因及嚴重度，給予適切的治療。

原文網址 http://www.top1health.com/Article/28/53021