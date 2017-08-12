(健康醫療網／記者林怡亭報導)

預防注射門診時，常有媽媽緊張的問：「打這個針會不會發燒」？「若發燒怎麼辦？是不是要吃退燒藥？」。基隆市中山區衛生所郭香蘭主任表示，若小孩曾發生過熱性痙攣時，腋溫超過37℃或肛溫（耳溫）超過38.8℃時，應立即給予肛門栓劑退燒並儘速就醫，在送醫途中需注意孩童意識狀況及保持氣道暢通、觀察有無咬緊牙關現象，防止舌頭咬傷。

溫度高低並非與疾病嚴重度成正比

其實，疫苗接種發燒機率低。那打預防針又為何發燒呢？郭香蘭主任指出，正常體溫為肛溫（耳溫）36.5~37.9℃之間，腋溫為35.9~36.9℃之間，而所謂「發燒」即是體溫超過正常體溫的狀態，肛溫、耳溫高於38℃或腋溫高於37℃即為發燒。發燒是一種生理反應，是人體受到微生物（如濾過性病毒或細菌）入侵而引起；小兒感染所造成的發燒大多是濾過性病毒感染，引起免疫系統中的白血球釋出「致熱素」，刺激中樞神經下視丘的體溫調節中樞，而造成體溫升高發燒的溫度高低並非與疾病嚴重度成正比。

應找出導致發燒之原因

郭香蘭主任進一步指出，發燒時勿因驚慌而濫服退燒藥，應找出導致發燒之原因。不會因燒壞造成腦損傷，除非41.7℃以上高燒或引起發燒的原因是腦膜炎或腦炎。造成發燒大部分是因為感染，如呼吸道、腸胃道、泌尿道感染、中耳炎、肺炎、腦膜炎、腫瘤或免疫系統等疾病。另外穿過多的衣服或室內不通風，也容易造成發燒。

發燒處理三方法

郭香蘭主任建議發燒的處理方法：

１、輕度的發燒，肛溫（耳溫）38~38.5℃，不需使用退燒藥，只要多補充水份、降低室內溫度即可。

２、中度的發燒肛溫（耳溫）38.5~38.8℃，依醫師囑咐口服退燒藥，少穿衣服、減少蓋被。

３、高燒肛溫（耳溫）超過38.8℃以上，依醫師囑咐口服退燒藥或使用肛門栓劑，不可用酒精擦拭身體並立即就醫。

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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=34477喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊