（中央社耶路撒冷11日綜合外電報導）以色列媒體報導，去年獲金氏世界紀錄認證為全球最長壽男人的納粹大屠殺倖存者克利斯托（Yisrael Kristal）今天與世長辭，享嵩壽113歲。



法新社報導，克利斯托一家嚴守猶太戒律，今晚進入猶太教安息日後，記者無法聯繫到家屬。



以色列「國土報」（Haaretz）線上版報導：「克利斯托週五於114歲大壽前1個月辭世。」



新消息報網站（Ynetnews）說，克利斯托有兩名子女、9個孫子女和32名曾孫子女。



克利斯托1903年9月15日出生於扎爾努夫（Zarnow，今屬波蘭），比萊特兄弟（Wright brothers）完成人類首度可控制的動力飛行還早3個月。



克利斯托於2016年3月獲金氏世界紀錄（Guinness World of Records）證認為世界最長壽的男人；同年9月，他慶祝遲來整整一個世紀的成年禮。



他本該在1916年舉行成年禮，但因母親在3個月前過世，家裡無法幫他慶祝。當年正逢一次世界大戰，他父親在俄羅斯軍隊服役。



克利斯托的家人去年告訴法新社：「他（指克利斯托）很虔誠，每天都會早禱，百年來始終如一，卻從沒能擁有自己的成年禮。」



一次世界大戰後，克利斯托移居洛茲（Lodz），在家族經營的糖果工廠工作，娶妻並生下兩個孩子。



但他的人生在二次大戰期間出現重大變故。克利斯托後來被送進惡名昭彰的奧斯威辛-伯肯諾納粹集中營（Auschwitz-Birkenau）。



1940到1945年間，約110萬人在這個集中營裡喪命，其中絕大多數都是歐洲猶太人，直到後來被蘇聯軍隊解放。



克利斯托的妻子和兩個孩子沒能活著離開集中營，只剩克利斯托一個人倖存。戰事尾聲時，他的體重僅剩37公斤。他後來移居以色列，在當地開了一間糖果店。



金氏世界紀錄網站登載，克利斯托去年在以色列北部城市海法（Haifa）家中接獲認證時沒有公開長壽原因。



他說：「我不知道長壽的祕訣。我相信每件事上天自有安排，我們不該探究原因。」（譯者：中央社李佩珊）1060812