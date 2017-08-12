森鐵9月起時刻表變動 可上網查中央社 (2017-08-12 10:43)
（中央社記者汪淑芬台北12日電）台鐵今天發布新聞稿表示，阿里山森林鐵路為配合奮起湖到十字路段復駛營運，9月1日起時刻表有變動，民眾已可上網查詢。
據台鐵公布9月1日森鐵時刻表，311次中興號（非對號列車）除變更開車時刻，還延長行駛到十字路車站，另逢週六、日及例假日行駛的第3次阿里山號列車也變更開車時刻。
森鐵相關列車時刻，可上阿里山森林鐵路網站查詢http://www.railway.gov.tw/Alishan-tw/index.aspx，或電洽森鐵嘉義售票處（05）2256918、2229010及北門車站（05）2768094。1060812
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