尋找新南向客源 張花冠赴越南拚觀光（1）中央社 (2017-08-12 10:50)
嘉義縣長張花冠（左）為推動新南向政策，11日飛往越南胡志明市，與胡志明市旅遊局副局長呂國慶（右）洽談觀光互惠合作方案。（嘉義縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年8月12日
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