嘉義縣長張花冠（左2）為推動新南向政策，11日飛往越南胡志明市，與越捷航空公司總經理劉德慶（右2）等人洽談，並請越捷航空公司評估胡志明市直航嘉義縣水上機場的可能性。（嘉義縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年8月12日