（中央社記者汪淑芬台北12日電）前長榮航空股份有限公司董事長張國煒積極籌設星宇航空，相關營運規劃今天首次曝光，預計公司成立後第一個6年，機隊規模達24架、員工3500人。



去年初因家族紛爭離開長榮航空的張國煒去年底證實要成立星宇航空，7月10日公布星宇航空logo（標識），3日首波徵才啟動。



協助張國煒對外發言的前長榮航空發言人聶國維受訪表示，星宇航空第一階段計劃，是成立後第一個6年，機隊規模達24架、員工3500人；第二個6年，機隊預計增加到50架、員工7000人到8000人。



聶國維說，預計年底由星宇投資有限公司向交通部民用航空局申請設立星宇航空，明年就會敲定租購機合約，西元2019年底前開航，第一階段會率先飛東南亞，陸續增加東北亞；預計開航1年後，開始營運長程線，先飛美國西部航點。



聶國維表示，客群除台灣旅客，主要著眼東南亞到美國轉機客，會提供較高端服務，即使經濟艙也比一般傳統航空公司更舒適。



據張國煒在設定為不公開的社群網站臉書（facebook）社團「星宇航空StarLux後援會」答覆，星宇航空未來可能引進的機型，包括A321neo、A350或B787、A350-1000或777X，初期新加坡、曼谷、吉隆坡、雅加達、香港、澳門與日本都會飛。



張國煒也曾在「星宇航空StarLux後援會」答覆，會爭取自辦地勤，設維修廠。



星宇航空已對外招募電算及總務、行政人員，聶國維說，年底前還會繼續招募人事、企劃與營運等人員，機師及空服員招募時間預計是明年。1060812