南大《創新學院》邀請林文正副總經理分享臺灣人力資源的運用與活化



(中央社訊息服務20170812 09:53:03)國立臺南大學研發處創新育成中心與臺南市政府共同辦理106年中高階經理人創新學院，於8月11日邀請康林國際集團林文正副總經理以「臺灣人力資源的運用與活化」為題，與創新學院學員以及自行報名參加者近百人分享人力資源管理與應用。



演講中，林副總經理提及臺灣目前可用的人力資源將漸漸減少，尤其是面對少子化、人口老年化的衝擊，不僅企業會面臨到缺工的困境，在老年人長期照顧方面，更是政府、家庭與個人都無法避免的問題。除此之外，近來勞動政策與法令的變革，也讓企業界面臨人力管理的難題，除了人事成本提高之外，也因為最高工時的限制，讓企業必須聘請更多人力，如未能補齊人力缺口，就變成長態性的缺工狀態，對企業營運影響甚大。因此，如何合理與合法地運用人力資源，以及活化現有的人力資源，成為現今企業最重要的課題。林副總經理建議企業可以由員工素質的提升以及聘用合適的外勞來改善人力問題，提升員工素質的方式包含進行教育訓練、調整薪資福利以降低員工離職率，提高員工向心力，另外可視企業型態，規劃一定比例的外勞人力，聘用合法適用的外勞協助公司人力短缺的問題。林副總經理豐富的實務經驗，讓在場的學員獲益良多，大家相互交流與切磋，氣氛熱絡。



南大表示，該校與臺南市政府共同辦理的106年中高階經理人創新學院，未來尚有三場講座活動，以企業經營與二代接班傳承為主題，全程均為免費參加，歡迎各界蒞臨，相關資訊於「106中高階經理人創新學院」官方網站(http://iic.nutn.edu.tw/speech2017)，或洽詢創新育成中心張小姐(06-2133111分機181)。



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