駐尼大使吳進木歡送尼加拉瓜世大運代表隊



(中央社訊息服務20170812 09:51:11)駐尼加拉瓜大使吳進木於當地時間9日為即將啟程參加臺北世大運的尼加拉瓜代表隊舉辦歡送餐會，以道地臺式菜肴祝福他們旗開得勝，贏得獎牌歸國。



吳進木表示，本屆臺北世大運有近1萬2千名選手及隊職員參加，參與人數是歷屆第二高，他代表政府誠摯歡迎尼加拉瓜代表隊參加，祝福他們創造最佳的成績。吳進木指出，臺灣治安良好，人民熱情友善，希望代表團比賽之餘也能到處走走體驗臺灣的多元文化，品嚐各式美食。他並贈送台北世大運紀念徽章給與會人士，也贈送世大運T恤給參賽選手，讓大家都感驚奇與感動。



除了尼國代表團領隊Jose Luis Delgado及運動員代表參加餐會外，負責尼國高等教育的大學委員會主席Telemaco Talavera、尼國大學運動聯盟主席Sergio Ramirez以及將應邀赴臺採訪世大運的尼國主流媒體「新報」體育記者Harold Briceno也應邀與宴。Talavera除感謝大使館的貼心協助，也期勉尼國代表隊不論得獎與否，一定要表現出尼國參賽的精神和高度。



尼加拉瓜在本次台北世大運共派出4位選手及隊職員參加，與賽項目包括游泳及桌球。其中2位游泳選手是一對有華裔血統的姊弟。



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