德國代表隊期待在台北世大運大展身手



(中央社訊息服務20170812 09:39:12)針對即將開始的台北世大運，德國大學體育聯合協會（Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband）於11日在德國法蘭克福召開記者會，說明本次德國代表隊奪牌決心，也期待不只在台灣參加僅次於奧運的大型國際賽事，也能體驗台灣文化，並多與台灣及各國青年交流。



台北世大運將於19日開始，超過1萬3000位全球頂尖學生選手將在台北同場競技，其中德國也組成126位選手的代表團參加其中21項賽事。在行前記者會上，德國大學體育聯合協會說明了本次選拔方式以及奪牌決心，三位德國隊選手也出席記者會接受訪問。



上屆三千公尺跨欄金牌得主馬丁·葛勞（Martin Grau）表示他期待在台北再度奪金，跆拳道選手安娜蕾娜·芙洛敏（Anna-Lena Frömming）上屆世大運未能進入決賽，經過兩年加強訓練她有高度信心能將獎牌帶回德國，而擊劍選手安娜·琳巴赫（Anna Limbach）則表示，以往因為世大運都與世界盃舉辦日期太過接近，她只能選擇世界盃，本次台北世大運是她第一次也是最後一次參加，誓言奪牌。



代表團團長卡特琳·維克曼（Katrin Werkmann）表示，世大運與奧運的差別在於，世大運不僅僅是運動競技，也因為全為學生選手，還增加了文化交流的特色，所有選手們都知道台灣以好客聞名，德國隊很樂意在台北體驗當地文化，並與各國對手交流切磋。副團長克里斯多夫·費雪（Christoph Fischer）也指出本次賽事不只是運動競技，也是一次促進各國青年相互了解的場合，代表團將在台北歌德學院的安排下，與台灣青年們有更深入的交流，另外他也很期待能夠搭乘德國媒體焦點的世大運主題捷運。中華民國駐法蘭克福辦事處處長陳執中也出席了記者會，他代表地主國台灣表達歡迎，也向與會運動選手打氣，表示他將收看世大運轉播，不會錯過德國隊的賽事，期待台德選手都能夠有精彩的表現。



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