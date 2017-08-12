全國首度舉辦乙組棒球賽事 三好南華盃高中棒球賽16校精彩開戰



(中央社訊息服務20170812 09:35:54)南華大學與三好體育協會首度合作舉辦「第一屆南華盃高中棒球邀請賽」，自8月10日起展開為期四天的賽事，參加隊伍來自全國11個縣市16所高中職乙組棒球隊選手參賽，不乏各地知名學府，如嘉義高中、高雄中學、台南一中、台中一中等學校，並於當天舉辦開幕式，由三好體育協會長賴維正、佛光山寺常務副住持暨三好體協副會長慧傳法師、南華大學林聰明校長等貴賓為比賽開球，同時也勉勵選手們發揚體育三好精神，展現運動真、善、美，開幕當天也特別舉辦選手之夜，各校球隊載歌載舞充分展現出高中生的熱情與活力，也藉此與各校球隊彼此交流。南華大學及普門中學棒球隊也擔任義工支援賽事，並與各球隊進行互動交流。嘉義市副市長張惠博也特地蒞臨選手之夜為選手加油打起與勉勵，更對南華大學的辦學與發展特色表示肯定與讚賞。



「第一屆南華盃高中棒球邀請賽」是台灣首度為高中職乙組社團棒球隊打造的賽事，根據統計，台灣高中甲組球隊約三十支球隊左右，擁有政府相關補助與資源，而全國高達兩百多支球隊的乙組社團棒卻沒有政府的經費挹注，資源也相對較少，且這些球隊自己分成了北、桃、中、南四區聯盟，經常性地自主辦理四區的聯賽，以及區與區之間的明星賽、對抗賽，雖然沒有太多媒體關注，但這些球隊的教練予選守門卻仍蓬勃的在各地推動著台灣學生棒球運動。



佛光山寺常務副住持暨三好體協副會長慧傳法師表示，南華大學創辦人星雲大師十分熱愛運動，運動員強調團隊合作的精神，與佛光山倡導的「集體創作」理念不謀而合，大師不但鼓勵大家多運動，更陸續成立籃球、棒球等團隊，也希望藉由體育活動培養青年學子行三好，發揚堅持到底的運動家精神。



南華大學校長林聰明指出，該校於去(105)年正式成立棒球隊，即在大專棒球聯賽奪下亞軍，晉升公開一級資格，這次除了歡迎大家參與「三好南華盃高中棒球邀請賽」之外，也希望藉此活動讓大家以球會友、切磋球技，同時也非常感謝三好體育協會與中華民國學生棒球聯盟一同推廣棒球運動不遺餘力，能為這些熱血青年留下難以忘懷的回憶，也提供一個築夢踏實的機會，更歡迎球員們未來加入南華大學的團隊。



三好南華盃棒球邀請賽分別在南華大學、中正大學棒球場鏖戰，有北科附工、景文高中、新竹高中、嘉義高中、台南一中、高雄中學等北中南十六隊參賽，歡迎民眾到場觀戰，為選手加油，該賽事也特別商請電視台直播比賽，民眾也可以透過網路平台至「智林體育台」收看精彩賽事。



南華大學也特別安排參訪行程為球隊進行校園導覽，讓選手們認識南華大學的校園與學習環境之外，也參觀藝廊畫展及靜心區讓球員們體驗星雲大師人生卜事法語的禪意。



訊息來源：南華大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218604.aspx