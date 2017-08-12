陸經濟成長快 子女出國留學家庭日增中央社 (2017-08-12 10:30)
自1978年改革開放後，中國大陸民眾生活日趨富裕，越來越有能力將孩子往海外送，喜迎史上最大「海歸潮」之時，學生出國留學的動機已發生深刻變化。圖為中國大陸經濟發展快速示意圖。（中新社提供）中央社 106年8月12日
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上一則：富裕中國夢
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