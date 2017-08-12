▲鄭雅勻活潑開朗，給人滿滿正能量。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.12）

喜歡美妝、保養、穿搭或是一切與時尚相關的大家，應該都對「Selina Beauty」這個YouTube頻道不陌生。鄭雅勻推開門走進來時，先是很有禮貌地向正在架燈光、以及在找位置的攝影師和我打了招呼，聊沒兩句，就打破初見面的尷尬，滔滔不絕地說起會當YouTuber的契機。2年前雅勻透過YouTube開設的免費課程，得到一些靈感，「或許我能利用這個平台做點什麼」，從此開啟了她的YouTuber人生。

我好奇，她才22歲，怎麼會這麼熟知美妝技巧、專業地分析商品差異，一問之下才知道，原來她國小六年級就「出道」開始接觸彩妝了。雅勻國小六年級時，和還在讀幼稚園的弟弟一起到美國讀書，人生地不熟，語言又不通，雅勻形容當時的她戴著眼鏡，傻裡傻氣的模樣，難免會被嘲笑，但她卻用「尬舞」來融入大家！？

▲鄭雅勻年紀輕輕，就懂得把握機會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.12）

講起這件事，雅勻既興奮又有點不好意思，因為實在太戲劇化了，她說當時學校裡的小朋友們會聚在一起「尬舞」，亂跳都沒關係，大家只是想展現自己而已，或許是因為初生之犢不畏虎，她沒多想，就大膽地加入他們，也因為這樣，劃破了和女孩們的界線，開始一起玩、一起跳舞、化妝、打扮。

從雅勻的談吐中可以感覺到，在美國的生活，真的很快樂，只是快樂的時光過得特別快，雅勻在美國讀到國中一年級後便回到台灣，台灣相對保守的教育讓她很不習慣，老師還因為看不慣她跟男生要好，罵她：「怎麼這麼愛跟男生講話，以後想當妓女是不是？想跟男生搞在一起是不是？」加上私校考試標準嚴格，只要分數沒達標，老師就會打人，雅勻苦笑說：「所以那時候就充斥著被打，又被言語暴力，我國中很不快樂。」

上了高中，酸言酸語更是沒少過，從小就「高人一等」的雅勻，總是有人在背後說她自以為很美，或是表面上誇她「好瘦哦」、「妳長那麼高，模特兒哦」但其實可以感受到對方是在諷刺罷了，並不是真的誇獎。講起這些往事，雅勻心中難免失落，自己也有不被接納的時候。

▲鄭雅勻進了模特兒公司之後，找到了屬於自己全新的人生。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.12）

說不定人生就這30秒，我就成功了

看著眼前這位亮眼的女孩兒，真的很難想像，她的求學路程經歷過這麼多風風雨雨，「改變妳的究竟是什麼？」我問雅勻，她這才展開笑顏，笑說主要是因為進了模特兒公司，改變了她的生活。

高中畢業要升大學的那一年，雅勻的媽媽看到選秀比賽，二話不說就替她報名了，回想起海選當日，參賽者多到排出馬路外，除了緊張，雅勻還很興奮：「我大概在100公尺外就秉持著，老娘來釘孤枝的！」或許雅勻的魅力就在於她的自信心，不炫耀、不張揚，但是她不害羞讓別人知道「我很有自信」。在30秒的才藝表演部分，雅勻選擇不放音樂，就怕音樂出了差錯，雅勻說，當時根本聽不到任何聲音，只有空調轟隆轟隆、又悶又吵的運作聲，她笑喊：「空調根本就沒用，腋下早就濕了！但是緊張沒有幫助，只能全力以赴。」

雅勻說的一番話如今仍在我腦中揮之不去，「我是一個知道時間要把握，就會豁出去的人，說不定人生就這30秒，我就成功了。」後來有機會參加《超強17練習生》時，得知rap會加分，雅勻二話不說就決定挑戰，她不會rap，但是她不在意，半開玩笑說：「我會不會你管我？有機會你還不做？rap爛就算啦！長得漂亮或許還有機會啊，跳舞也可以補救回來，怕什麼。」她的世界裡，機會來了就是衝，毫無懸念。

▲鄭雅勻常在頻道中分享心情，傳遞正能量給粉絲。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.12）

每一次的全力以赴，是不是就會帶來萬丈光芒呢？在面對殘酷選角的時候，雅勻也碰壁過，也曾一度懷疑自己是不是哪裡做不好？廠商不用她、廣告也選不上，大熱天背著一堆高跟鞋，化好的妝早就都溶掉，大老遠地各地奔波，只為了替學姊試裝，努力和回報不成正比的時候，雅勻也倍感挫折，但她從不放棄，雅勻總說：「或許就因為這次，獲得無限的機會也不一定啊。」

▲鄭雅勻的夢想很多，她也正一步一步地向前邁進。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.12）

美麗不需要別人來幫妳決定

一邊當模特兒，一邊拍片，雅勻不怕沒靈感，只怕沒時間，而受到關注後伴隨而來的是批評，有很多網友看不慣她的說話方式，說她怎麼這麼愛講英文，還有人批評長相、身材等等，面對這些，雅勻用一種幽默的態度回應：「我記得之前有一個人罵我『白皮母豬』，因為我皮膚白又覺得我胖，然後我就說『哈哈哈哈蒜泥白肉』這樣，用有趣的方式也滿好玩的。」

至於說話方式，她後來還拍了一支影片「澄清」，為什麼會想要這麼做？其實她並不在意這些謾罵，是因為後來事態嚴重到影響了每部影片的留言品質，連論壇都有人在討論，雅勻姑且就拍個影片統一解釋，她無奈說：「我也沒有說大家一定要接納我，假如不喜歡，我也覺得沒有關係。」

美麗是可以自己決定的，雅勻認為：「我常說我自己是仙女，很多人會罵我說，『妳為什麼自以為是仙女？』」她打趣解釋：「廢話我當然覺得自己是仙女啊不然勒！？」在不攻擊別人的情況下，展現自信，單純覺得自己很優秀，有何不可？

進了模特兒公司，YouTube頻道也經營得有聲有色、出了美妝書，雅勻更在近期將日本品牌帶進台灣，當起小老闆，未來還想要攻讀研究所，唱跳歌手的夢也沒有放棄，這麼多事情要忙，雅勻幾乎分身乏術，經過被霸凌、被網友罵的生活，雅勻更明白一件事「我不需要讓別人來認同我，有實力就會被看到，我做得到，我也得名了，表示我真的有實力，不只是被酸，不然我不會走到今天。」