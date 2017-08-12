泰勒絲控DJ伸鹹豬手 前保鑣指證歷歷中央社 (2017-08-12 09:46)
（中央社丹佛11日綜合外電報導）美國流行樂小天后泰勒絲（Taylor Swift）前保鑣今天證實，泰勒絲聲稱遭科羅拉多州一名DJ伸鹹豬手的說法，作證說他看見這位電台名人在與泰勒絲合照時，將手伸進她的裙底。
路透社報導，27歲的泰勒絲指控55歲的穆勒（David Mueller）性侵害，丹佛聯邦地區法院審理進入第5天，自稱曾維護許多名人安全的前警察鄧特（Greg Dent）站上證人席作證。
泰勒絲指控，穆勒在2013年一場演唱會前的粉絲見面會，將手伸進她的裙子抓住她的光屁股，穆勒則聲稱自己遭誣告，導致他被炒魷魚。
泰勒絲昨天作證時說，她與穆勒及他當時的女友合照時，穆勒對她伸出鹹豬手，襲臀時間「非常久」、「故意」且「可怕」，也說顯然這對情侶之前都「喝了一些調酒」。
被穆勒委任律師麥克法蘭（Gabriel McFarland）要求站上證人席的鄧特告訴8人陪審團，他目擊這起事件發生。
丹特作證說：「我看見他的手在她裙底…她的裙子被掀上來…她跳了起來。」並說泰勒絲接著往站在另一邊合照的穆勒女友靠過去。
丹特提到穆勒表示：「我絕對肯定他之前喝了酒。」「我不知道喝到多醉，他沒有搖搖晃晃或是倒地。」
丹特說，他是因為泰勒絲的暗示才沒有立即介入，事後泰勒絲繼續見面會行程，直到見完粉絲，才向工作人員透露遭襲臀。（譯者：中央社周莉芳）1060812
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