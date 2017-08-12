（中央社記者江俊亮嘉義縣12日電）嘉義縣長張花冠為推動新南向政策，昨天飛往越南胡志明市洽談觀光互惠合作方案，並請越捷航空公司評估胡志明市直航嘉義縣水上機場的可能性。



嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，張花冠去年前往胡志明市參加國際旅展，曾與胡志明市旅遊局副局長呂國慶就旅遊及文化進行交流，雙方都同意以合作模式推動兩地觀光。



張花冠昨天再飛往胡志明市，二度與呂國慶洽談未來合作的觀光互惠方案。呂國慶表示將全力協助嘉義縣政府推動南向觀光政策，結合胡志明市與嘉義縣的旅遊資源，推出兩地觀光遊程。



縣府指出，嘉義縣有「山」、「海」、「南故宮」及「235愛上我愛情天際線」（北回歸線）等觀光資源，並有水上機場等便捷的交通，適合越南遊客來嘉探訪「3＋1」條深度文化觀光遊程。



為了爭取班機直航水上機場，張花冠也與越捷航空總經理劉德慶等人洽談，請越捷航空公司評估胡志明市直航水上機場的可能性，縣府將全力配合推動直航措施。



張花冠表示，去年嘉義縣遊客已突破640萬人次，今年下半年「太平雲梯」落成啟用後，相信可掀起另一波觀光熱潮，而且明年嘉義縣主辦2018台灣燈會，預期可吸引更多國內外遊客到嘉義縣觀光。



嘉義縣文化觀光局長許有仁也指出，自從去年9月參加胡志明市旅展後，至今已陸續有泰國包機團、越南踩線團、馬來西亞攝影交流團到嘉義，隨著太平雲梯即將落成及2018台灣燈會在嘉義舉辦，希望能吸引更多東南亞遊客，放大國際觀光效益。1060812