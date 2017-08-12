內蒙古龍捲風襲擊 5死50餘傷中央社 (2017-08-12 08:45)
（中央社台北12日電）中國大陸內蒙古自治區赤峰市境內昨天下午遭龍捲風侵襲。截至今天凌晨1時，已造成5 死50餘傷。
新華社今天報導，赤峰市政府應急辦公室公布，赤峰市克什克騰旗和翁牛特旗11日下午4時左右遭受龍捲風襲擊，災害主要波及2個鄉鎮的4個行政村。
截至12日凌晨1時，災害已造成5人死亡，50餘人受傷，多處民房嚴重損毀。
據報導，傷者都已送醫治療，受災民眾已獲安置，救災工作正逐步展開。1060812
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