（中央社記者姜遠珍首爾12日專電）南韓媒體報導，日本唱片協會透露，南韓女團TWICE在6月28日發行的日本出道精選專輯「#TWICE」銷量超過25萬張，是唯一躋身日本白金唱片行列的南韓歌手。



南韓「日刊體育」報導，日本唱片協會每月都會以唱片累計銷量為基礎，將銷量超過10萬張的唱片認定為黃金唱片，將銷量超過25萬張的唱片認定為白金唱片。南韓女團TWICE是唯一榮獲此項殊榮的南韓歌手。



據報導，TWICE在日本出道45天，就橫掃各種紀錄，掀起一陣旋風。「#TWICE」公開後，立即登上日本iTunes專輯排行榜的榜首，專輯收錄曲更橫掃當地Line 音樂排行榜前5名，並連續3天占據日本公信榜單日專輯排行榜的榜首，還登上公信榜6月份月榜的第2名。



南韓「朝鮮日報」報導，考慮到2012年南韓前總統李明博訪問獨島以後，在日本形成「反韓流」，導致對K-POP組合的關注一落千丈，TWICE的成績則是很罕見。



南韓女團TWICE在日本的出道專輯「#TWICE」中收錄的歌曲「TT」、「CHEER UP」、「SIGNAL」等，在日本音源網站LINE Music上囊括排行榜第一至第5名。1060812