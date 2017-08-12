維護遊客步行安全 嘉義林管處將封閉改善阿里山園區步道台灣好新聞報 (2017-08-12 06:30)
記者謝敏政／嘉義報導
林務局嘉義林區管理處為提昇遊憩品質及維護遊客步行安全，將於106年9月15日至106年12月15日封閉阿里山國家森林遊樂區內姊妹潭至香林服務區(受鎮宮)之連接步道，辦理步道拓寬及改善作業，該段期間欲往姊妹潭、塔山景點之遊客，請由阿里山閣飯店旁入口區及沼平公園步道支線進入，賞景後需由原路折返搭乘接駁車或步行續往其他遊憩景點，請遊客預為規劃行程。
嘉義林區管理處提醒遊客，阿里山國家森林遊樂區位處海拔2千公尺以上，早晚溫差大，請上山的民眾要事先安排好食宿及準備禦寒衣物，並且要注意旅遊及行車安全，才能享受身心靈之旅。
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