（中央社台北12日電）中央氣象局表示，12日臺灣各地及金門大多為晴朗炎熱的天氣，清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。



氣象局的氣象報告表示，12日隨著太平洋高壓持續增強，各地白天大多為晴朗炎熱的天氣，清晨南部沿海地區因西南風和陸風輻合作用，有零星短暫陣雨，午後則在各地山區也有局部雷陣雨發展，提醒在山區活動的朋友要留意天氣變化。



氣象局指出，在氣溫方面，預測高溫普遍可達攝氏33、34度，尤其是大臺北、基隆和桃園地區容易出現35 、36度以上的高溫，中午前後紫外線指數易達過量或危險級，請盡量避免中午前後在戶外長時間活動，外出務必做好防曬措施，多補充水分以防中暑。



此外，氣象局表示，12日臺灣東南部海面平均風力將稍減弱。1060812